قائد بحرية الجيش يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

وافاد الموقع الاعلامي للقوة البحرية بالجيش الايراني اليوم الخميس، ان هذا اللقاء جاء بعد مباحثات اجراها الادميرال خانزادي مع قائد كبار المسؤولين العسكريين في باكستان، والتي غادرها ليل امس الاربعاء متجها الى الدوحة حيث التقى بنظيره القطري.

واشار قائد بحرية الجيش في هذا اللقاء الى تسلّم ايران الرئاسة الدورية لمؤتمر قائدة القوات البحرية لدى الدول المطلة على المحيط الهندي (ايونز)؛ موجها دعوة الى القوة البحرية القطرية لتشارك بصفة مراقب في مناورة ايونز التي ستجري بنهاية العام في شمال المحيط الهندي.

كما نوه بالتدريبات البحرية المشتركة التي تجري مرة واحد سنويا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان؛ مبينا ان احد اهداف هذه التدريبات يكمن في الارتقاء بمستوى الانسجام وامكانية التنقل عند قوات بحرية البلدين، وتعزيز المستوى الامني في الحدود المائية المشتركة وايضا النهوض بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات بينهما.

وتابع : نحن ندعو القوة البحرية في قطر بوصفها الدولة الصديقة والجارة للمشاركة في (هذه) التدريبات البحرية ايضا.

وفي معرض الاشارة الى امكانيات التدريب الكبيرة وعالية المستوى لدى القوة البحرية الايرانية، اكد الادميرال خانزادي ان ظباط البحرية القطرية يتسطيعون الاستفادة من هذه الطاقات في رفع مستوى التدريبات لديهم، وايضا تبادل الخبرات ذات الصلة مع الجانب الايراني.

الى ذلك، اعرب قائد القوة البحرية القطرية عن ترحيبه بتواجد القطع البحرية الايرانية والقطرية في موانئ بعضهما الاخر؛ داعيا الى تبادل الخبرات والتعاون البحري بين البلدين.

هذا وبحث الجانبان خلال اللقاء في الدوحة بشان سبل تمديد الاتفاق البحري الموقع بينهما.

انتهى ** ح ع