السفير الايراني في لندن : شبكة الـ "بي بي سي" الفارسية متورطة في الارهاب الاقتصادي ضد ايران

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع تويتر، ان مذيع الـ "بي بي سي" الفارسية عمد خلال المقابلة المسلجلة مسبقا مع الناشطة السياسية المقيمة في امريكا "فرناز فصيحي"، عمد الى تقديم صورة مزيفة عن الظروف الاقتصادية الايرانية، كما حثّ علنا الشعب على القيام فورا بسحب امواله من البنوك، وفي الوقت نفسه يدعي بانه مراسل.

واكد السفير الايراني في لندن، عبر تغريدته اليوم، على ان هذا الاجراء يشكل تواطؤا مع مخطط الارهاب الاقتصادي ضد ايران.

انتهى ** ح ع