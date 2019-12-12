مسؤول : ايران الاولى على صعيد المنطقة في مجال التقنية الحيوية

وفي تصريح له اليوم الخميس اوضح عاملي، ان 50 بالمئة من عائدات الشركات المعرفية في ايران تعود الى الشركات الناشطة في مجال التقنية الحيوية.

وحول القرارات الاخيرة الصادر عن اجتماعات مجلس الاعلى للثورة الثقافية، قال : لم تمت الاشارة في هذه الاجتماعات الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حازت على المركز الاول اقليميا والمركز الثاني عشر عالميا، في مجال انتاج العلوم.

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