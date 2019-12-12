محافظ اذربايجان الغربية : تعزيز الاسواق الحدودية خطوة مؤثرة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع تركيا

وفي لقائه اليوم الخميس حاكم ولاية آغري التركية "سليمان البان"، نوه شهرياري الى الجهود الهادفة الى تطوير سوق "ساري سو" الحدودية وبما يسهم في تعزيز فرص العمل والعلاقات الاقتصادية مع المحافظات الحدودية التركية.

وبيّن هذا المسؤول، ان محافظة اذربايجان الغربية تتمتع بطاقات منقطعة النظير في مختلف المجالات الاجتماعية والسياحية والمنجمية والصناعية؛ مردفا : ان هذه المحافظة حققت انجازات كبيرة على مدى العامين الاخيرين في تقليص البطالة وتحسين مؤشرات العمل وتنمية الاستثمارات.

كما اشار الى ان الحظر المفروض من جانب الاعداء ضد ايران، ادى الى بلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من الاقسام ولاسيما الالكترونيات الدقيقة والجو- فضائية داخل المحافظة.

واضاف محافظ اذربايجان الغربية : لا شك ان الدول التي تقف الى جانبنا في ظروف الحظر والضغوط الاستكبارية، لن تمحى من ذاكرة الشعب الايراني اطلاقا.

الى ذلك، نوه حاكم ولاية اغري التركية بالاواصر العريقة التي تربط بلاده مع ايران؛ داعيا الى توسيع هذه العلاقات والتركيز على القواسم المشتركة بين الشعبين الايراني والتركي اكثر فاكثر.

وفي معرض الاشارة الى الجهود الهادفة الى اكمال سوق "ساري سو" الحدودية ودورها في اتاحة فرص العمل والتنمية الاقتصادية والاستثمارية، قال "البان" : نحن نرحب بكافة الاقتراحات لتوسيع العلاقات بين الجانبين.

واعرب حاكم ولاية اغري خلال اللقاء مع محافظ اذربايجان الغربية، عن اسفه للحظر الاستكباري المفروض على ايران؛ مؤكدا ان تركيا تبذل قصارى جهدها لتقليص الصعوبات التي تمر بها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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