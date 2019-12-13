١٣‏/١٢‏/٢٠١٩ ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83592228
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ايران واسبانيا تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال البيئة

ايران واسبانيا تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال البيئة

طهران / 13 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- التقى مساعد رئيس منظمة البيئة الايرانية لشؤون البيئة الانسانية مسعود تجريشي في مدريد نائب وزير البيئة الاسباني هوغو موران فرناندز، حيث اكدا على تعزيز التعاون البيئي بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الخميس على هامش المؤتمر العالمي للمناخ في العاصمة الاسبانية مدريد، اكد الجانبان على قضايا مثل العلاقات الثنائية وضرورة العمل للحفاظ على البيئة وانجاح مؤتمر مدريد لمواجهة التغييرات المناخية.

وفي اللقاء الذي حضره ايضا السفير الايراني حسن قشقاوي، قدم تجريشي مقترحات محددة للتعاون بين البلدين في مجالات ادارة النفايات في المدن والنفايات الصناعية والمنجمية وخفض تلوث الهواء ومواجهة ظاهرة الاتربة والغبار العالق في الجو، حيث لقيت ترحيب الجانب الاسباني.

وتقرر في الختام اعداد القائمة النهائية للمقترحات بالتنسيق مع السفارة الايرانية والعمل عبر عقد اجتماعات مشتركة مع الجانب الاسباني لتوفير الظروف للتعاون بين شركات البلدين؛ الحكومية والخاصة.

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