١٣‏/١٢‏/٢٠١٩ ٦:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83592232
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قائد بحرية الحرس الثوري: نقف اليوم بكل قوة امام اطماع الاستكبار العالمي

قائد بحرية الحرس الثوري: نقف اليوم بكل قوة امام اطماع الاستكبار العالمي

بندرعباس / 13 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف اليوم بكل قوة امام اطماع الاستكبار العالمي.

وفي تصريحه مساء الخميس لتكريم ذكرى الشهداء المدافعين عن المقدسات، قال العميد تنكسيري، اننا اليوم نقف بكل قوة امام اطماع الاستكبار العالمي.

واضاف، ان الاعداء يبذلون كل مساعيهم لضرب الشعب الايراني ولكن من المؤكد ان جميع مخططاتهم ستفشل امام يقظة الشعب المتمسك بالثورة ونهج الولاية.

وتابع العميد تنكسيري، ان الثورة الاسلامية تمكنت لغاية الان« في ظل وعي ويقظة الشعب وتوجيهات وارشادات سماحة قائد الثورة الاسلامية، من احباط كافة الفتن المحيطة وان هذا الطريق سيستمر كذلك في سياق الدفاع عن امن واستقرار البلاد.

واعتبر ان الشهداء المدافعين عن المقدسات قد اتخذوا خطوة كبرى في مسار صون الامن القومي للبلاد واضاف، ان الشهداء هم مبعث العزة والفخر لكل بلد وليعلم الاعداء بانهم لا يمكنهم ابعاد هذا الشعب عن طريق الحق واهداف الشهداء.

انتهى ** 2342

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