جامعة كامبريدج تستضيف المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة الفارسية

وبدا المؤتمر اعماله امس الخميس ويستمر اليوم الجمعة في كلية الدراسات الاسيوية والشرق اوسطية بجامعة كامبريدج البريطانية بمشاركة اساتذة اللغة الفارسية من ايران وبريطانيا ودول اوروبا واميركا الشمالية.

وفي المؤتمر يقدم اساتذة اللغة والادب الفارسي احدث اساليب التعليم في تدريس اللغة الفارسية وكذلك التعرف على الادب الفارسي.

ويوم امس تحدث عدد من الاساتذة من مختلف الجامعات العالمية فيما من المقرر ان يتحدث اليوم عدد من اساتذة الجامعات الايرانية حول تدريس اللغة الفارسية والاساليب المبدعة فيها.

وفي تغريدة له كتب السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد حول المؤتمر: انه ومع ازدياد عدد الراغبين بتعلم اللغة الفارسية على مستوى العالم اصبح تحديث اساليب تعليم هذه اللغة اكثر اهمية يوما بعد اخر.

انتهى ** 2342