إيران تشارك بصفة مراقب في مناورات منظمة شنغهاي للتعاون 

وتهدف المناورات للنهوض بمستوى الثقة المتبادلة وتقويم مدى جهوزية منظمات مكافحة الإرهاب الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، وتبادل المعلومات، والتنسيق العملياتي.

وفي السياق، صرح مدير القسم التنفيذي لإدارة عملية مكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي للتعاون "يوغني سيسيوف"، انه تم خلال المناورات دراسة القوانين والقرارات، ومسار العمل، والتقنيات والطاقات التنفيذية التي تتوفر عليها المنظمات المسؤولة بمنظمة شنغهاي للتعاون في مجال تحديد النشاطات السايبرية الإرهابية والتصدي لها.

وأكد أهمية هذه المناورات في مواجة التحديات الأمنية الراهنة؛ مبينا ان الدول الأعضاء قامت من خلال المناورت بتبادل الخبرات، وسبر طاقاتها في المكافحة المشتركة للإرهاب.

يذكر، ان كل من الصين وروسيا والهند وباكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان تشكل الأعضاء الرئيسيين في منظمة شنغهاي للتعاون، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا انضمت الى عضوية المنزمة بصفة مراقب.

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