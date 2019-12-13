إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا اليوم الجمعة، أشارت خلاله الى اللقاء الذي جرى بين إيغور مورغولوف ومهدي سنائي بمناسبة انتهاء فترة مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية في موسكو.

وتضمن اللقاء استعراضا شاملا للقضايا الثنائية، حيث أكد الطرفان على الرغبة المتوفرة لدى البلدين في تعميق الحوار السياسي الثنائي، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية، والعلاقات الإنسانية الشعبية بين سكان مختلف المناطق في إيران وروسيا.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالجهود الحثيثة التي بذلها السفير الإيراني مهدي سنائي في سياق تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران.

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