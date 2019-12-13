"ديابازون" الإيراني يتنافس في مهرجان كلكاتا السينمائي

وشارك هذا الفيلم في وقت سابق ضمن منافسات الدورة العشرين من مهرجان "black movie" الدولي في سويسرا وفي مدينة جنيف تحديدا.
وسبق لـ"ديابازون" المشاركة في مهرجان بوسان في كوريا الجنوبية ومهرجان Tofifest البولندي.
وشارك في تمثيل ادوار "ديابازون" الممثلات والممثلون: جالة صامتي وبهنوش بختياري وعليرضا استادي ومهدي حسيني نيا وحسين طهراني وايليا كيوان ومعصومة رحماني وبابك نوري وعليرضا ساوة درودي ومهرنوش حاجي خاني وشادي كنجي ومهران آتش زاي ومهسا اكبري وسارا سرابي وغزال غلامي ويكتا طبيبي.
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طهران/13 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- تأهل فيلم "ديابازون" السينمائي الإيراني من انتاج "علي رضا شجاع نوري" واخراج "حامد طهراني" الى مهرجان كلكاتا السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة بين 5 حتى 11 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في استمرار الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به حتى الآن.
وشارك هذا الفيلم في وقت سابق ضمن منافسات الدورة العشرين من مهرجان "black movie" الدولي في سويسرا وفي مدينة جنيف تحديدا.
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