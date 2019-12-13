إيران وأوغندا تؤكدان على تعزيز التعاون الإقتصادي والبرلماني

وشددت السيدة ريبيكا كاداجا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل النهوض بالتعاون الإقتصادي الثنائي بما يتناسب مع العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.
ولفتت الى الطاقات الهائلة المتوفرة لدى أوغندا لتعزيز التعاون مع إيران في القطاع الزراعي.
من جانبه، أكد سفير الجمهورية الإسلامية في أوغندا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أكد مرتضوي استعداد إيران لتوسيع نطاق التعاون البرلماني مع أوغندا على مختلف المستويات.
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طهران/13 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- التقى اليوم الجمعة، السفير الإيراني في كامبالا "سيد مرتضى مرتضوي" مع رئيسة مجلس النواب الأوغندي "ريبيكا كاداجا"، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون الإقتصادي والبرلماني بين البلدين.
وشددت السيدة ريبيكا كاداجا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل النهوض بالتعاون الإقتصادي الثنائي بما يتناسب مع العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.
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