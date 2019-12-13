ممثلو منظمة إيكو يتفقدون منشآت البنية التحتية الرياضية في كيش

وقام مسؤولون من عمان وأذربيجان ومحافظة أردبيل العراقية، وضيوف آخرون لاجتماع "فرص الإستثمار السياحي في الدول الأعضاء بمنظمة إيكو (ECO)" بهذه الزيارة التفقدية لمنشآت البنية التحتية الرياضية في جزيرة كيش ومجمع "أولمبيك" الرياضي فيها.

وخلال الزيارة قدم المسؤول عن مؤسسة "الرياضة والترفيه" في جزيرة كيش "محمد تقي أميري خراساني" شرحا عن أهم أولويات المشاريع المتوسطة وطويلة الأجل للمؤسسة في مجال استضافة الأحداث الرياضية الدولية والنهوض بالقطاع الرياضي السياحي في الجزيرة.

وكان الإجتماع التخصصي لـ"فرص الإستثمار السياحي في الدول الأعضاء بمنظمة إيكو" قد أقيم في كيش خلال اليومين الماضيين.

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