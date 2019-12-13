وخلال لقائه اليوم الجمعة مع محافظ آذربايجان الشرقية "محمد رضا بور محمدي"، نوه موسوي الى الدور الفاعل الذي طالما لعبته مدينة تبريز (مركز المحافظة) في تاريخ إيران المليئ بالأحداث، كما لها اليوم دور هام في تقدم وتنمية البلاد؛ مصرحا ان تعزيز العلاقات مع دول الجوار تعد من أولويات وزارة الخارجية.
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تبريز/13 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، ان محافظة آذربايجان الشرقية تلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الخارجية مع دول الجوار شمال غربي إيران.
وخلال لقائه اليوم الجمعة مع محافظ آذربايجان الشرقية "محمد رضا بور محمدي"، نوه موسوي الى الدور الفاعل الذي طالما لعبته مدينة تبريز (مركز المحافظة) في تاريخ إيران المليئ بالأحداث، كما لها اليوم دور هام في تقدم وتنمية البلاد؛ مصرحا ان تعزيز العلاقات مع دول الجوار تعد من أولويات وزارة الخارجية.
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