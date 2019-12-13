العلاقات الإعلامية تشكل أداة فاعلة للحوار والتواصل بين الشعوب

وفي ملتقى "المدن ووسائل الإعلام" الدولي الأول المقام في بكين الذي تمحور حول "دور التوأمة بين المدن في تعزيز العلاقات بين البلدان"، أضافت نوري جهانغرد اليوم الجمعة، ان التوأمة بين المدن تتيح في الحقيقة فرصة للنهوض بالعلاقت الثنائية، والاقليمية، والدولية؛ مؤكدة على الدور البارز وغير القابل للتجاهل لوسائل الإعلام في تعزيز أواصر العلاقات بين أبناء الشعوب.
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بكين/13 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكدت المديرة العامة لقسم أخبار المحافظات بوكالة إرنا "فاطمة نوري جهانغرد"، ان العلاقات الإعلامية تشكل أداة فاعلة للحوار والتواصل بين شعوب البلدان.
وفي ملتقى "المدن ووسائل الإعلام" الدولي الأول المقام في بكين الذي تمحور حول "دور التوأمة بين المدن في تعزيز العلاقات بين البلدان"، أضافت نوري جهانغرد اليوم الجمعة، ان التوأمة بين المدن تتيح في الحقيقة فرصة للنهوض بالعلاقت الثنائية، والاقليمية، والدولية؛ مؤكدة على الدور البارز وغير القابل للتجاهل لوسائل الإعلام في تعزيز أواصر العلاقات بين أبناء الشعوب.
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