سباهان اصفهان يعود لصدارة الدوري الايراني مؤقتا بفوزه على بيكان

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الجمعة على ستاد "نقش جهان" بمدينة اصفهان في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايراني الممتاز، سجل هدفي الفوز لسباهان مدافعه الجورجي "غيوركي غولسياني" من ركلة جزاء في الدقيقة 21 واميد نورافكن في الدقيقة (45+2).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سباهان اصفهان الى 28 نقطة بفارق نقطتين عن استقلال طهران، فيما بقي بيكان في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة اخرى فاز تراكتور سازي تبريز على ضيفه فولاد خوزستان 1-0 ليتقدم الى المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد فولاد خوزستان عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل "شهر خودرو" مشهد مع مضيفه نساجي مازندران من دون اهداف ليرتفع رصيد "شهر خودرو" الى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تقدم نساجي مازندران الى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

وفي ضوء هذه النتائج فقد تصدر سباهان اصفهان الدوري موقتا برصيد 28 نقطة يليه استقلال طهران في مركز الوصافة برصيد 26 نقطة ومن ثم برسبوليس 25 نقطة و"شهر خودرو" 25 نقطة.

وتجري السبت بقية مباريات المرحلة واهمها بين "سايبا - برسبوليس" و"استقلال -شاهين شهرداري بوشهر".

انتهى ** 2342