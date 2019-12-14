مجلس صيانة الدستور يدعو لتوخي الدقة الكافية في دراسة اهلية المترشحين للانتخابات

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: عملية دراسة الاهلية (للمترشحين للانتخابات البرلمانية) قد بدات. يتوجب على اعضاء اللجان التنفيذية توخي الدقة الكافية كي لا يضيع حق المواطنين والمترشحين.

واضاف: ان مجلس صيانة الدستور سيقوم بدوره وفقا للقانون وفي المهلة المحددة بالبت في شكاوى المترشحين.

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الاسلامي الايراني ستقام يوم 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها تجرى الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

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