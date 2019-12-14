١٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83592879
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مجلس صيانة الدستور يدعو لتوخي الدقة الكافية في دراسة اهلية المترشحين للانتخابات

مجلس صيانة الدستور يدعو لتوخي الدقة الكافية في دراسة اهلية المترشحين للانتخابات

طهران / 14 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- دعا المتحدث ونائب امين مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي، اللجان التنفيذية للانتخابات البرلمانية لتوخي الدقة الكافية في دراسة اهلية المترشحين.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: عملية دراسة الاهلية (للمترشحين للانتخابات البرلمانية) قد بدات. يتوجب على اعضاء اللجان التنفيذية توخي الدقة الكافية كي لا يضيع حق المواطنين والمترشحين.

واضاف: ان مجلس صيانة الدستور سيقوم بدوره وفقا للقانون وفي المهلة المحددة بالبت في شكاوى المترشحين.

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الاسلامي الايراني ستقام يوم 21 شباط /فبراير وبالتزامن معها تجرى الانتخابات التكميلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

انتهى ** 2342    

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