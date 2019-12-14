إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني شرق قطاع غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان لها، أن الطواقم الطبية تعاملت مع خمس إصابات.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم"، أنه ورغم أجواء الطقس، الا أن الشبان شاركوا بفعالية كبيرة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في بيان لها، الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة، بعنوان" فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، وذلك تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح واستباحة الضفة الغربية.

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