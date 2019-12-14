انطلاق مهرجان الافلام الايرانية في فرنسا

ووفقاً لما نقلت العلاقات العامة لمؤسسة الفارابي السينمائية حضر المراسم محافظ فيتري إضافة إلى عدد من المسؤولين في المحافظة وجمع من أهالي منطقة بروتاين، مع المخرجين الإيرانيين المدعوين.

وعرض مع مراسم البداية فيلم "رقص التراب" للمخرج أبو الفضل جليلي، الذي وجد تفاعلاً جيداً من الجمهور الحاضر ونال كل الإشادة.

كما تم التعريف بالأعمال الحاضرة وبرنامج المهرجان، ليتخلل ذلك كلمة لمحافظ فيتري أثنى فيها على السينما الإيرانية وأشاد بهذا النوع العالي الفن الذي يساهم في نشر روح المحبة والسلام.

يذكر أن المخرج حميد رضا قرباني صاحب فيلم "منزل في الشارع 41" أحد المدعويين للمهرجان ولكن لن يستنى له الحضور والمشاركة في هذه الفعالية الهامة.

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