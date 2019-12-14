بحيرة تظهر في صحراء لوط شهداد

وسجلت ايران "صحراء لوط" في ۱۸ تموز/يوليو ۲۰۱۶ في لائحة التراث العالمي لليونسكو كـأول موقع طبيعي إيراني.

وتقع صحراء لوط (بالفارسية: كوير لوت) في جنوب شرق إيران والتي تعتبر من أكبر الصحارى في آسيا الوسطى وتبلغ مساحتها الـ ۵۲ ألف كيلومتر مربع و يطلق عليها الايرانيون “دشت لوت”‌ وهي تقع بجانب صحراء أخرى يطلق عليها إسم “دشت كوير”‌ في منطقة تتوسط الصحراء سجلت أقمار ناسا الفضائية أعلى حرارة سطحية على كوكب الأرض و هي ۷۱ درجة مئوية.

إن الظروف الحياتية والبيئية هناك صعبة جداً بحيث أنه لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياة النباتية أو الحيوانية وفوق ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع البكتيريا تستطيع العيش هناك لذلك لا تتحلل الأجسام الميتة هناك بل إنها تجف تحت أشعة الشمس وحرارتها.