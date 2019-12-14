١٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٤٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83593263
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لاول مرة في ايران..اصدار البوم موسيقي يحاكي علم الفلك

لاول مرة في ايران..اصدار البوم موسيقي يحاكي علم الفلك

طهران/14 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا- اصدرت مجموعة "بيجن نوروز" الموسيقية البومها الجديد بعنوان "الجذب" الذي يحاكي علم الفلك وهو اول البوم ايراني يتطرق الى مفاهيم هذا العلم.

وقال مدير الفرقة الموسيقية "بيجن نوروز" لمراسل وكالة ارنا : ان هذا النوع من الموسيقى يسمى في العالم بالموسيقى الالكترونية الممزوجة بالموسيقى الحديثة ( New-age music) فيتم التركيز في هذا النوع من الموسيقى على القضايا العلمية وهدفها ترويج العلم بهذه الطريقة .

وبين ان الالبوم يتطرق الى علم النجوم ويتألف من خمسة مقطوعات هي حياة الشمس (Life of The Sun) ففيها يتعرف المستمع على عمر الشمس واشعتها.

المقطوعة الثانية بعنوان ضوء الارض(The Light of the Earth) والثالثة صوت الارض (The Voice of our Earth) والمقطوعة الرابعة الشفق الشمالي (Northern Aurora) والمقطوعة الخامسة تتعلق بالانفجارات الکونیة التي ادت لتشكيل النجوم والافلاك (The BOMB).

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