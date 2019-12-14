الكويت: ايران دولة جارة ونرفض الحظر الامريكي ضدها

ورغم البيان الختامي لقمة التعاون الخليجي الذي دعا إلى ضرورة اتحاد منطقة الخليج الفارسي لمواجهة "عدوانية إيران"، شدد العتيبي امس الجمعة على أن الكويت "لا تحبذ نظام العقوبات"، ودعا لـ"طمأنة دول الجوار والمجتمع الدولي بأن إيران لا تنوي صناعة أسلحة نووية".

كما أشار مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة إلى "وجود مؤشرات إيجابية حول التفاوض الثنائي بين إيران والولايات المتحدة للتفاهم بهدف تعديل الإتفاق النووي".

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد بعد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي أن "بعض أعضاء مجلس تعاون دول الخليج الفارسي يرغبون بالتعاون مع إيران لتعزيز أمن المنطقة، لكن أهلية بعض الدول الأخرى لن تسمح بذلك".

وكان البيان الختامي قد دعا لـ "العمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات النظام الإيراني ومواجهة هجمات صواريخه الباليستية، مشدداً على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية".

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