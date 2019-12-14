اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية مفيد ومهم لتعزيز مكانة آسيا

طهران/ 11 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - اجتازت الصادرات غير النفطية الإيرانية الـ27 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، لكنها ما زالت متخلفة عن صادرات نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت بنحو 11 في المائة.