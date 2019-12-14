اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية مفيد ومهم لتعزيز مكانة آسيا

وأوضح لاريجاني في تصريح للصحفيين ، لدى وصوله إلى تركيا اليوم السبت لحضور الاجتماع الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، أهداف زيارته إلى تركيا وأهمية الاجتماع الذي يعقد عصر اليوم.
يتبع..
طهران/ 14 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن التعاون البرلماني الآسيوي مفيد ومهم لتعزيز مكانة آسيا.
وأوضح لاريجاني في تصريح للصحفيين ، لدى وصوله إلى تركيا اليوم السبت لحضور الاجتماع الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، أهداف زيارته إلى تركيا وأهمية الاجتماع الذي يعقد عصر اليوم.
يتبع..
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