زيارة روحاني الى اليابان تهدف الى توسيع العلاقات بين البلدين

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في تبريز (شمال غرب)، أعتبر عباس موسوي زيارة رئيس الجمهورية الى اليابان مهمة، وقال أن اليابان دولة مهمة في غرب آسيا ولدينا الكثير من التبادل والتعاون معها.

وقال موسوي إن اليابان كدولة صديقة تقترح وبنية حسنة، حماية مصالح الجميع في المنطقة، موضحا ان اليابان قدمت اقتراحات لتخفيف التوترات في المنطقة، ونأمل في اعتماد خطوات في هذه الزيارة لتحقيق النتيجة المرجوة.

وفي حديثه عن الانتخابات الأخيرة في بريطانيا، قال: إنها قضية داخلية لاتعنينا ، معربا عن أمله بالتزام بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي فرنسا والمانيا وروسيا والصين بتعهداتها تجاه إيران في اطار الاتفاق النووي.

وقال موسوي: بعد وصول ترامب إلى السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من العديد من المعاهدات الدولية وتصرفت كما لو كانت قد حدثت ثورة .

يتبع..