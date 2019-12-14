ممثل ایران نائبا لرئيس مؤتمر برلمانات اسيا واوقيانيا حول البيئة

وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر وبإقتراح من ايران تم انتخاب كوريا الجنوبية رئيسا للدورة العشرين لمؤتمر برلمانات اسيا والمحيط الهادي بشأن قضايا البيئة وتنميتها APPCED.
وتم تسمية ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية النائب "محمدرضا تابش" نائبا اولا لرئيس مؤتمر برلمانات اسيا والمحيط الهادي حول البيئة والتنمية (APPCED ) وممثل منغولیا نائبا ثانيا وممثل لائوس امينا للجنة التنفيذية.
وتقرر ان تستضيف منغوليا الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمانات اسيا والمحيط الهادي حول البيئة والتنمية في العام 2021 وستكون الدورة الحادية والعشرين في العام 2023 بإستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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