١٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83593839
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55 مليار دولار حجم صادرات إيران ووارداتها في 8 اشهر من هذا العام

55 مليار دولار حجم صادرات إيران ووارداتها في 8 اشهر من هذا العام

شهركرد/ 14 كانون الأول/ ديسمبر – أشار مساعد رئيس منظمة تطوير التجارة الخارجية الإيرانية لشؤون التسويق الخارجي، إلى الحاجة للتخطيط لزيادة الصادرات، وقال إنه في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، بلغ حجم الصادرات والواردات الإيرانية 55 مليار دولار.

وأكد مسعود كمالي اردكاني اليوم السبت في مراسم اقيمت لتكريم رجال الأعمال في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب ايران) : أن حجم الصادرات ، بلغ 27 مليار دولار من المجموع ، أي بزيادة 16 % في الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن حصة إيران من الصادرات إلى الدول الـ15 المجاورة لإيران، ستصل مابين 2٪ إلى 4٪ بحلول عام 2021 ، مضيفا أن البضائع الإيرانية ستصدر إلى 7 أسواق مستهدفة في العالم.

وأكد كمالي أردكاني، أن حجم الطلب على الواردات من الدول المجاورة لإيران يبلغ ألف و200  مليار دولار.

وأعلن تصدير بضائع بقيمة 24 مليار دولار سنويا من إيران إلى الدول المجاورة، وأشار إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا المبلغ إلى 100  مليار دولار .

وأوضح مساعد رئيس منظمة التجارة الخارجية الإيرانية، لشؤون التسويق الخارجي، إن حجم صادرات الأسواق الأورآسيوية، يبلغ سنويا 300 مليار دولار، وان حصة إيران أقل من مليار دولار، لذلك تم إنشاء مكتب دائم لأورواسيا وتنشيطه في منظمة تطوير التجارة الايرانية لزيادة الصادرات.

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