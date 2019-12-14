١٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83593900
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السيد عمار الحكيم يدعو لإستئناف الطلبة الدوام في المدارس والجامعات

السيد عمار الحكيم يدعو لإستئناف الطلبة الدوام في المدارس والجامعات

بغداد/15كانون الاول/ديسمبر/ارنا-دعا زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي ، السيد عمار الحكيم، السبت، لإستئناف الطلبة للدوام في المدارس والجامعات العراقية بعد ان تعطل الدوام الرسمي لقسم منها بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه : انه "بالعلم تنهض الامم ، وبالمعرفة يحيا الانسان وتتقدم الشعوب وتبنى الاوطان".

وأضاف، "ما دمنا نطمح لرقي وازدهار وطننا وتقدمه، فلابد ان يستأنف طلبتنا الاعزاء الدوام في المدارس والجامعات ويعودوا لاستكمال مشوارهم التربوي والتعليم، والتغلب على منغصاته بروح مندفعة وعزيمة راسخة".

وأكد السيد الحكيم على انه "كلما ازداد الوعي كلما اقتربنا من تحقيق المطالب".

وكان الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات العراقية قد شهد تراجعا في بعض مناطق العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بسبب التظاهرات التي شهدها العراق خلال الشهرين الماضيين.

وكانت عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق قررت السبت عودة الدوام الرسمي للمدارس كما تعهدت بحمايتها وحماية كوادرها وجاء ذلك بعد عقد مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر ذي قار في إحدى مدارس المحافظة اليوم.

انتهى ع ص ** 2342

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