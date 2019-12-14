السيد الطباطبائي: الاحتلال الامريكي هو السبب في المحاصصة والفساد والخراب في العراق

وقال السيد الطباطبائي في كلمة له، اليوم، امام جمع من المتظاهرين الرافضين للتدخل والتواجد الاميركي في العراق ، ان "المتظاهرين يرفضون مشروع تقسيم البلاد الذي جاءت به أميركا".

وأضاف، "نرفض عمليات القتل والخطف وتعطيل المدارس والجامعات كونها جزءا من المشروع التآمري".

ولفت السيد الطباطبائي الى ان حركة عصائب اهل الحق "اول من طالب بمحاسبة حيتان الفساد وابعاد المحاصصة عن مفوضية الانتخابات، واول من طالب بتغيير النظام البرلماني وحصر السلاح بيد الدولة، كما طالب بدعم المنتج الوطني وإقرار قوانين الضمان الاجتماعي".

وأشار الى ان "الاجندات السعودية والامارتية تريد الشر بالبلاد ودفعه لمنزلق الفوضى".

وحول قرار أمريكا بأدراج 4 شخصيات عراقية ضمن لائحة العقوبات وقيام الخزانة الامريكية باجراء الحظر عليها، أوضح الطبأطبائي انه "لا أموال او رصدة لنا لكي نتضرر من إجراءات الخزانة الامريكية".

وطالب "الحكومة العراقية بالرد المناسب على القرارات الاميركية كونها تمس رمزا عراقيا وطنيا".

وكانت الخزانة الاميركية قد ادرجت اربع شخصيات عراقية على قائمة العقوبات الامريكية الجديدة، الامر الذي اثار سخط الشارع العراقي والساسة العراقيين، معتبرين ان هذا القرار غير عادل وتجاوز سافر واتهام غير مبرر لشخصيات وطنية عراقية.

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