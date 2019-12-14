مجلس الافتاء الروسي يكرم السفير الايراني في موسكو

وقال الشيخ رافيل خلال اللقاء مع سنائي اليوم : انني على يقين بان البلدين ايران وروسيا لن يرضخا لسياسات الغطرسة التي تمارسها امريكا.

واضاف : نحن نسعى وراء نظام متعدد الاقطاب وقائم على اسس العدالة؛ بما يستدعي من البلدين التصدي للسياسات العدائية والامبريالية.

وخاطب رئيس مجلس الافتاء الروسي السفير الايراني، قائلا : نحن لن نتخلى عن الصداقة التي تجمعنا بالايرانيين، كما لا ننسى تعاونكم وجهودكم الدؤوبة.

الى ذلك، اثنى السفير سنائي على جهود الشيخ عين الدين في رعايته مراسم التقدير التي اقيمت له اليوم.

وقال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اللقاء : ان الصداقة معكم اسهمت في ترسيخ المزيد من العلاقات مع المسلمين الروس.

كما ثمّن السفير الايراني مواقف رئيس مجلس الافتاء الروسي في سياق التقريب بين المذاهب الاسلامية، ودوره في اقامة ندوات الحوار بين المذاهب ومساعيه الحميدة والهادفة الى تعزيز السلام في المنطقة؛ منوها في السياق بالعلاقات التي تجمع الشيخ عين الدين برئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

هذا، وقدم رئيس مجلس الافتاء الروسي الشيخ رافيل عين الدين في نهائية اللقاء، شهادة تقدير و"اعلى وسام السلمين في روسيا" الى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى هذا البلد مهدي سنائي، مثمنا جهوده ودوره البارز في تعزيز الوحدة بين المسلمين.

انتهى ** ح ع