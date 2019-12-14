تظاهرة كبيرة في بغداد تنديدا بالعقوبات الامريكية على رموز وطنية عراقية

وشهدت التظاهرة التي اشتركت بها مختلف الشرائح العراقية توافد العديد من الحشود الرافضة للتدخل الامريكي في شؤون العراق الداخلية ومحاربة الشخصيات الوطنية واستهدافها بالعقوبات الباطلة.

وندد المتظاهرون بالتدخلات الامريكية المستمرة في الشأن الداخلي للعراق والاستخفاف الامريكي بالسيادة العراقية والزيارات غير المعلنة للمسؤولين الأمريكيين والتدخلات السافرة التي هي محل رفض من قبل الشارع العراقي.

فيما حمل المتظاهرون امريكا مسؤولية جميع المعاناة التي يشهدها الشارع العراقي بسبب الاحتلال الغاشم للعراق وما تبعته من سياسات واشنطن لتمزيق وحدة الصف العراقي ونهب ثروات هذا البلد وخلق الازمات المستمرة التي راح ضحيتها اكثر من مليون مواطن عراقي منذ احتلال هذا البلد عام 2003 .

وفي ذات السياق اكد عضو البرلمان العراقي نعيم العبودي، ان تظاهرة اليوم هي رسالة واضحة لرفض التدخل الامريكي والأجنبي في الشأن الداخلي للعراق.

وقال العبودي نرفض القرارات التي صدرت من الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على رموز وطنية عراقية ولا قيمة لهذه العقوبات بقدر ما تريده من خلط الاوراق.

واعتبر العبودي ان هذه التظاهرات ادت رسالة واضحة بان هذه القرارات لا قيمة لها امام الارادة الشعبية ولا تتعدى سوى التدخل بالشأن العراقي وما يجري اليوم هو كرنفال نصر واضح للشعب لأي تدخلات سياسية في البلاد.

من جانبه أكد رئيس كتلة الصادقون في البرلمان العراقي عدنان فيحان، كلمة في التظاهرة ندد خلالها بما صدر من الخزانة الامريكية من عقوبات على بعض الرموز الوطنية العراقية في العاصمة بغداد.

وقال فيحان في كلمته، اننا نشهد اليوم حركة اصلاحية جماهيرية سليمة استطاعت ان تكون صوتا عراقيا اصيلا للمطالبة بالحقوق.

وعبر عن شجبه واستنكاره للقرار الاميركي الذي استهدف رمزا عراقيا كان له دور بارز بدحر الارهاب، مؤكدا، نحن اسياد لأنفسنا وبلدنا وانتظروا فشل مشروع "جوكركم" ومخططاتكم في العراق.

وخاطب فيحان المتظاهرين قائلا، : الحفاظ على السلمية وتوحيد المطالب سيجعل التظاهرات اكثر قوة، وان ما تطالبون به الان طالبنا به سابقا واتهمونا بالتغريد خارج السرب ولكن بفضل ثباتكم واصراركم نجحنا بكتابة قوانين جديدة للانتخابات والمفوضية بعيدا عن المحاصصة ويضمن العدالة والتكافل للجميع ونحن معكم ان تكون الحكومة القادمة انتقالية تكون مهامها حفظ القانون.

وخاطب فيحان خلال كلمته البعثيين قائلا "انتم واهمون مادام الحشد الشعبي موجودا".

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