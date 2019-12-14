لاريجاني يؤكد على دور طهران وانقرة الفاعل في ارساء الامن داخل المنطقة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لاريجاني اليوم السبت مع رئيس المجلس الوطني التركي الكبير "مصطفى شنتوب" عقب اللقاء بين الجانبين، وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة لبرلمانات اسيا الذي تستضيفه تركيا.

واعرب رئيس البرلمان الايراني عن تقديره لاستضافة تركيا هذا الاجتماع؛ منوها بمكانة البلدين الهامة في المنطقة، وقال : ان انقرة وطهران تقيمان علاقات ودّية ورصينة ممتدة بين الشعبين والحكومتين والبرلمانين لديهما.

كما اشار الى مباحثاته التفصيلية مع رئيس البرلمان التركي اليوم فيما يخص القضايا الاقليمية الهامة؛ منوها بمواقف طهران وانقرة المتناغمة ازاء التركيز على دورهما الفاعل في ترسيخ الامن المستدام على صعيد المنطقة؛ ومعربا عن امله بان يصب التعاون الوثيق بين البرلمانين الايراني والتركي في مصالح شعبي البلدين الاقليميين الكبيرين، اي ايران وتركيا.

الى ذلك، اشار رئيس البرلمان التركي الى الاجتماع برلمانات اسيا في بلاده اليوم، وايضا مباحثاته مع لاريجاني في هذا السياق.

و وصف شنتوب اللقاء بينه ورئيس مجلس الشورى الاسلامية بانه كان مفيدا للغاية؛ مبينا ان الجانبين استعرضا خلاله القضايا الاقليمية الهامة.

وفي ختام هذا اللقاء، اثنى رئيس البرلمان التركي على قيام نظيره الايراني بزيارة بلاده.

انتهى ** ح ع