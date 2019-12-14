مؤتمر برلمانات اسيا يبدا اعماله في تركيا

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمجلس الشورى الاسلامي اليوم، ان رئيس البرلمان الايراني على لاريجاني يشارك في الدورة الثانية عشرة لاجتماع الجمعية العامة لاتحاد البرلمانات الاسيوية الذي بدأ قبل قليل باستضافة تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم اجرى رئيس مجلس الشورى الاسلامي مباحثات مع رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في هذا الاجتماع، كما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي "مصطفى شنتوب".

و وصل لاريجاني اليوم السبت على راس وفد برلماني الى تركيا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة لاجتماع الجمعية العامة لاتحاد برلمانات اسيا.

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