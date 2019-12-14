باكستان تعيّن سفيرا جديدا لها في طهران

وبحسب هذا التقرير، فقد اعلنت الخارجية الباكستانية اليوم السبت عن اسماء 21 شخصا تم تعينهم مؤخرا بصفة سفراء وقناصل عامين جدد لباكستان في شتى بلدان العالم.
ويحلّ السفير الباكستاني الجديد لدى ايران، مكان السيدة "رفعت مسعود" التي توّلت هذا المنصب.
وشغل "رحيم حيات قريشي" في وقت سابق، منصب سفير باكستان في كوريا الجنوبية منذ 2017-06-2017 لحد الان.
انتهى ** ح ع
اسلام اباد / 14 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – افاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان الحكومة الباكستانية عينت "رحيم حيات قريشي" سفيرا جديدا لها في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وبحسب هذا التقرير، فقد اعلنت الخارجية الباكستانية اليوم السبت عن اسماء 21 شخصا تم تعينهم مؤخرا بصفة سفراء وقناصل عامين جدد لباكستان في شتى بلدان العالم.
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