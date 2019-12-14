حماس تهدد بفرض معادلات جديدة ان لم يزل الحصار

وقال القيادي في حماس "أسامة المزيني" خلال مهرجان جماهيري حاشد بمدينة غزة : نقول للعدو إن المعادلات قد تغيرت وجاهزون لفرض معادلات جديدة لرفع الحصار الظالم عن غزة.

وأضاف : نقول للعدو.. الويل لكم من كتائب القسام ومن فصائل المقاومة والويل لكم إن ترحلوا عن أرضنا .. نقول للعدو.. كتائب القسام أعدت آلاف الاستشهاديين لطردكم من فلسطين.

وأكد المزيني، ان "حماس رقم صعب يحسب لها الأعداء ألف حساب وباتت نموذجا في الصمود والمواجهة".

و وجهالقيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، رسالة الى كتائب القسام، قال فيها : إن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولا يعرف إلا لغة البارود فخاطبوه باللغة التي يفهمها فضاعفوا قوتكم و واصلوا توجيه الضربات له أنتم وإخوانكم في غرفة العمليات المشتركة"

وتابع : نقول لكل العالم أن حقوقنا لا يمكن أن تخضع للمساومات وستسقط كل المؤامرات وكل المطبعين مع الاحتلال.

وأكد المزيني، ان حماس تصر وبكل قوة على حق كل أسير في أن ينال حريته ونعاهدكم أنكم على موعد مع وفاء الأحرار 2 ؛ مضيفا : نقول للأسرى أبشروا فسوف يُفرج عنكم "غصبا عن الاحتلال".

وخرج عشرات الالاف من انصار وأعضاء حماس في مسيرات جماهيرية حاشدة بشوارع غزة احتفالا بذكرى الانطلاقة السنوية الـ 32 للحركة والتي حملت عنوان "بحد السيف بددنا الزيف".

انتهى*387*2018/ ح ع **