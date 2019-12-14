مسؤول ثقافي صيني يوكد ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية مع ايران

وخلال حواره مع مراسل "ارنا" اليوم السبت في بكين اضاف "مينغ"، ان مشروع "طريق واحد – حزام واحد" يشكل احد السبل لتعزيز العلاقات بين الصين وايران؛ متطلعا الى تطوير العلاقات الثقافية والفنية والاواصر بين اتحادات الكتاب والناشرين لدى البلدين.

وتابع رئيس اتحاد كتاب هونغ كونغ الصينية، ان العديد من الكتب والمولفات الايرانية تمت ترجمتها في الصين؛ الامر الذي زاد في معرفة الشعب الصيني على ايران الى حدما لكن هناك حاجة الى نشر المزيد من المولفات والكتب بهدف توطيد العلاقات الثقافية الثنانية وتعرف شعبي البلدين على بعضهما البعض اكر من ذي قبل.

انتهى**2018/ ح ع **