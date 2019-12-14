مستشار الامن القومي العراقي يلتقي ظريف بالدوحة

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين مستشار الامن القومي العراقي اليوم، تم على هامش منتدى الدوحة؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات الداخلية في العراق.
ويقوم ظريف بزيارة العاصمة القطرية للمشاركة في مندى الدوحة والقاء كلمة واجراء مباحات مع نظرائه المشاركين في هذا الحدث الدولي.
انتهى ** ح ع
طهران / 14 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – القتى مستشار الامن القومي العراقي "فالح الفياض"، عصر اليوم السبت في الدوحة، بوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وبغداد.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين مستشار الامن القومي العراقي اليوم، تم على هامش منتدى الدوحة؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات الداخلية في العراق.
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