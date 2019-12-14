ظريف يبحث مع نظيره البولندي مستجدات العلاقات الثنائية

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، ان لقاء ظريف مع وزير خارجية بولندا جاء اليوم السبت، على هامش منتدى الدوحة.

وتوجه ظريف الى قطر اليوم السبت، للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 .

ومن المقرر ان يلقي كلمة في المنتدى كما سيلتقي وزير الخارجية الايراني على هامش المنتدى العديد من نظرائه المشاركين.

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