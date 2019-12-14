الدوري الايراني... استقلال طهران يستعيد الصدارة بفوز كبير على شاهين بوشهر

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت على ستاد "ازادي" بطهران في اطار المرحلة الـ 15 والاخيرة من الدوري الايراني الممتاز ، قدم استقلال طهران عرضا هجوما اثمر عن 4 اهداف تناوب على تسجيلها كل من آرض رضاوند (د 28) ومهدي قائدي (د 52) ومحمد دانشكر (د 58) وشيخ دياباتة (د 68)، فيما قلل لاعب شاهين شهرداري بوشهر حسين مالكي ألم الخسارة بهدف يتيم (د 87).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران الى 29 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شاهين شهرداري بوشهر عند 6 نقاط في القاع.

وياتي في مركز الوصافة سباهان اصفهان برصيد 28 نقطة ومن ثم برسبوليس بنفس الرصيد وبفارق الاهداف.

وكان برسيوليس قد فاز في وقت سابق من يوم امس السبت على مضيفه سايبا بنتيجة 2-0 سجلهما وحيد اميري واحمد نوراللهي.

يذكر ان استقلال طهران اكتملت مبارياته في النصف الاول من الدوري بخوضه 15 مباراة فيما بقيت لكل من سباهان اصفهان وبرسبوليس مباراة مؤجلة، اذ يستضيف برسبوليس نساجي مازندران فيما يخوض سباهان لقاءه مع مضيفه صنعت نفط آبادان.

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