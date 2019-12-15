وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان في الدوحة العلاقات الثنائية

والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة اليوم الأحد.

وبحث وزيرا الخارجية الإيراني والقطري، تطورات العلاقات الثنائية والتعاون بين طهران والدوحة والقضايا الإقليمية.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى قطر أمس للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 وللقاء بعض نظرائه .

ومن المقرر ان يلقي ظريف اليوم كلمة في المنتدى الذي انطلق امس السبت ويستمر يومين تحت عنوان "الحوكمة في عالم متعدد الاقطاب".

الوزير ظريف التقى امس وزير الخارجية البولندي ومستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض.

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