ازاحة الستار عن الروبوت الايراني الشبيه للانسان

ففي الجيل الرابع من سورنا، يستطيع الروبوت الحفاظ على توازنه إذا تعرض للدفع أو الانزلاق ويتم فيه استخدام مشغلات ومحركات أصلية ومن انتاج محلي بالكامل.

سورنا 4 قادر على اكتشاف 100 أمر صوتي ، منطوقة ومسموعة، ويمكنه أقامة اتصال بعد تحويل النص إلى كلام كما يستطيع الروبوت أن يرى 100 كائن مختلف.

ويبلغ طول الجيل الرابع من سورنا 170سم ووزنه 70كغم وباستطاعته السير بسرعة 0.7 كيلومتر وان يستدير في مكانه .

وخلال مراسم ازاحة الستار عن هذا الروبوت الايراني اعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، "سورنا ستاري" عن اسدال الستار عن الربوت الاجتماعي قريبا وخلال فعاليات المعرض السابع " صنع في ايران" الذي سيبدأ بالتزامن مع اسبوع التحقيق والبحوث.

وبين ستاري ان هكذا مشاريع في مجالات الالكترونيات والمكانيك والذكاء الصناعي هي مشاريع ترسم مستقبل التطور التكنولوجي للبلد وقال : يوجد في ايران ثلاثة شركات معرفية تقوم بنشاطات في مجال انتاج الربوت الاجتماعي المبني على الذكاء الصناعي .

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