وزير الصناعة: تنمية الصناعات المحلية حالت دون خروج 412 مليون يورو

واضاف "رضا رحماني" اليوم السبت في اجتماع للوزارة: أن التمهيدات جارية لعقد سبع لجان أخرى متخصصة في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية وصناعة المرافق والسكك الحديدية و صناعة السيارات، لتقليل خروج العملات الأجنبية بنحو أكثر من 490 مليون يورو.

وأشار رحماني إلى أن خروج العملة الصعبة سيقل بنحو مليار دولار باقامة 13 لجنة عمل متخصصة في مجال تعزيز الانتاج الداخلي و بناء القدرات الداخلية .

التعامل مع دول الجوار من أولويات التجارة الخارجية

وفي إشارة إلى مشاركته الأخيرة في اجتماع لجنة التعاون الإيرانية الأوزبكية المشتركة، قال وزير الصناعة، إن اقامة معرض خاص وملتقى تجاري بمشاركة أكثر من 37 شركة إيرانية و 100 ناشط اقتصادي إيراني في طشقند، كانت خطوة جيدة لتقديم بعض القدرات الصناعية لبلادنا.

وصرح رحماني: إن السياسة العامة والأولوية للتجارة الخارجية للبلاد هي التركيز على التعاون مع الدول المجاورة والمنطقة ومن الضروري الاستفادة بشكل أكبر من قدرات القطاع الخاص في تطوير وتعميق العلاقات مع هذه الدول.

و في إشارة إلى اجتماعاته الأخيرة مع نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ووزير الاقتصاد في قيرغيزيا ووزير التجارة والصناعة في عُمان، قال : إن زيادة الصادرات إلى كل من هذه البلدان وغيرها من البلدان المستهدفة بالتصدير بحاجة إلى تلبية متطلبات الجودة و اللوجستي والتسويق.

انتهى** 2344