مساعدة روحاني: 20 بالمائة من المدراء الحكوميين في ايران من النساء

وخلال إجتماعها بالسيدات المديرات، ورائدات الأعمال في منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة والأسرة في محافظة همدان (غربي البلاد)، نوهت ابتكار الى المرسوم الرئاسي بتخصيص 30 في المئة من مناصب المدراء للنساء والشباب.

وتابعت، ان السيدات يشكلن حاليا 41 في المئة من إجمالي الموظفين بالأجهزة الحكومية مؤكدة ان تحقيق العدالة بين الجنسين من منظور قيم الثورة الإسلامية، يعد من الأهداف المنشودة في المجتمع الإيراني.

واوضحت ابتكار ان المرأة الإيرانية شغلت 56 بالمائة من مقاعد التعليم العالي الحكومي، فيما شكلت 27 بالمائة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، و37 بالمائة من الشريحة الطبية في البلاد.

وقالت مساعدة رئيس الجمهورية : ان من ضمن الخطة التنموية السادسة للبلاد يجب تحقيق العدالة بين الرجال والسيدات في جميع مرافق الحياة الاجتماعية وهذا ما اكد عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية .

ولفتت ابتكار الى دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها، موضحة انه يوجد حاليا الفين و 700 منظمة أهلية ناشطة في مجال المرأة والأسرة في إيران.

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