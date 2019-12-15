١٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٤٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83594774
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القائد العام للجيش: العدو بات يستهدف أمل الشعوب

القائد العام للجيش: العدو بات يستهدف أمل الشعوب

طهران / 15 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - قال القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : ان العدو بات اليوم يستهدف أمل الشعوب بدلا عن استهدافهم بالقنابل الحربية وانه يبذل ما بوسعه لتحقيق هذا الهدف.

واضاف اللواء موسوي اليوم في مراسم تخرج دفعة من ضباط المراكز العسكرية في طهران : انه وقبل انتصار الثورة الاسلامية فان نظام السلطة في العالم كان بيد قوتين في الغرب والشرق وهم من كان يقرر مصير العالم وشعوبها ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية التي نادت بالحرية والتخلص من نظام الهيمنة الاستكبارية، مبينا ان تلك القوى بذلت ما بوسعها الحاق الضرر بالثورة والشعب الايراني.

واشار الى مؤامرات الاستكبار العالمي ضد الثورة الاسلامية وقال : ان العدو بات اليوم يستخدم الحرب النفسية واستخدام المشاكل المعيشية للتأثير على افكار المواطنين فأصبح يستهدفهم بالدعايات الاعلامية المغرضة ليفقدوا املهم، مؤكدا انه لن يستطيع تحقيق هذا الهدف كما فشل في اهدافه ومؤامراته السابقة.

انتهى**م م**1049

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