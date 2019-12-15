استعد شبابك في ينابيع "باداب سورت" السحرية في مازندران

تقع هذه العیون او الینابیع الغامضة والغریبة علي مسافة 58 كیلومتر إلى الشمال من مدینة دامغان وعلى بعد حوالی 100 كیلومتر عن مدینة ساری فی منطقة جهاردانكه.

وهذه الینابیع عبارة عن طبقات من المیاه المالحة التي كونت ترسبات من الملح والحدید والمعادن على سفوح الجبل عبر آلاف السنین.

وتنبع هذه الینابیع على شكل قطرات من صخور بلوریة متدرجة على شكل طبقات مسطحة تتدرج نحو الأعلى، وعند السیر علیها نحو الأعلى تكون هذه العیون برتقالیة اللون لكن حین الاستدارة نحو الخلف نجد ان الأرض والمیاه التي تقع فی الأسفل لونها یتراوح بین الأخضر والأزرق ان هذا الأختلاف في الألوان یعود إلى اختلاف حموضة الماء وانخفاض ملوحته تدریجیاً حتى یصل إلى طعمه المتعادل.

وهذه الینابیع هي ثاني أثر طبیعي في إیران بعد جبل دماوند تم تسجیلها ضمن قائمة التراث الطبیعي الوطني الإیرانی عام 1998م. یبلغ ارتفاع هذه الینابیع 1841 متراً عن سطح البحر.

وتتكون مجموعة باداب سورت من جزئین رئیسیین هما عین الماء المالحة والحامضة وبالإضافة إلى ذلك لاتقتصر هذه المجموعة الطبیعیة على هذین المكانین بل یوجد مكان آخر باسم باداب سورت الصغیر، والذي یشتهر بشورسر.