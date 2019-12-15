١٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83594996
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لاول مرة بالعالم..ايران تنتج عازل مضاد للماء والبقع في معدات البناء

لاول مرة بالعالم..ايران تنتج عازل مضاد للماء والبقع في معدات البناء

طهران/ 15 كانون الاول/ ديسمبر / ارنا – لاول مرة في العالم استطاعت شركة معرفية ايرانية من انتاج غطاء مضاد للطحالب والبكتريا والانجماد والعفن لاستخدامه في معدات البناء واطلق عليه اسم (NFS_۲۰۲۸).

وقالت المديرة التنفيذية لشركة "نانو افراز سباهان" المعرفية "اعظم مردي حلاج" ان هذا المنتج (NFS_۲۰۲۸) بامكانه النفوذ الى عمق واحد سنتيمتر في الاجسام الاسمنتية وايجاد عازل قوي يمنع دخول الماء والطحالب والبكتريا ويمنع تشكيل العفن على السطوح الخارجية لمعدات البناء.

واوضحت حلاج ان هذا المنتج لایوجد له مثیل اجنبي وان ایران هي الوحیدة التي استطاعت انتاجه ويعتبر صديقا للبيئة.

واضافت : انه وبسبب مواصفاته الفريدة وكذلك دوره المهم في ارتقاء مواصفات الابنية والمنشأت الحيوية فان طلبات الشراء وصلت للشركة من الداخل والخارج ( العراق وجورجيا ).

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