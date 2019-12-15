وزير الدفاع: تمكنا من الرد على عدوان العدو في اللحظة الأولى

وصرح العميد أمير حاتمي اليوم الاحد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بنظام قائم على قوة الشعب، مضيفا: نحن نقرر دائما وفقا لأقصى قدر من مشاركة الشعب من أجل تقرير المصير واعتلاء البلاد، و هذا القرار سيكون مخيبا للآمال ومكلفا للغاية للعدو.

واضاف إن الأعداء واستنادا الى طبيعتهم السلطوية والمتغطرسة، يزيدون باستمرار من قوتهم العسكرية، ويستخدمون هذه القوة لاستغلال الأمم، وتغيير القرارات واضعاف إرادة حكومات المنطقة والعالم، ويتعين علينا مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع، أن نكون دوما جاهزين وعلى استعداد في جميع المجالات.

انتهى