١٥‏/١٢‏/٢٠١٩ ١:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83595010
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وزير الدفاع: تمكنا من الرد على عدوان العدو في اللحظة الأولى

وزير الدفاع: تمكنا من الرد على عدوان العدو في اللحظة الأولى

طهران/ 15 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية: لقد استطعنا تنفيذ إستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على الردع وتعزيزه، والرد بقوة على عدوان العدو في اللحظة الأولى، مما يعني أن العدو قد قبل حقيقة قوتنا وشأننا وتصميمنا واستقرارنا في الحفاظ على الأمن القومي.

وصرح العميد أمير حاتمي اليوم الاحد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بنظام قائم على قوة الشعب، مضيفا: نحن نقرر دائما وفقا لأقصى قدر من مشاركة الشعب من أجل تقرير المصير واعتلاء البلاد، و هذا القرار سيكون مخيبا للآمال ومكلفا للغاية للعدو.

واضاف إن الأعداء واستنادا الى طبيعتهم السلطوية والمتغطرسة، يزيدون باستمرار من قوتهم العسكرية، ويستخدمون هذه القوة لاستغلال الأمم، وتغيير القرارات واضعاف إرادة حكومات المنطقة والعالم، ويتعين علينا مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع، أن نكون دوما جاهزين وعلى استعداد في جميع المجالات.

انتهى

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