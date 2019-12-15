عبد المهدي يستنكر ادراج شخصيات عراقية بقوائم عقوبات أمريكية

وقال عبد المهدي في بيان له : "رفضنا واستنكرنا ادراج اسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات".

وأضاف عبدالمهدي "كذلك نرفض و نستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، او اهانة متظاهرين اخرين لاسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

وأكد على ان : "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الاوراق وتقود الى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

وكانت الخزانة الاميركية قد ادرجت اربع شخصيات عراقية على قائمة العقوبات الامريكية الجديدة، الامر الذي اثار سخط الشارع العراقي والساسة العراقيين معتبرين ان هذا القرار غير عادل وتجاوز سافر واتهام غير مبرر لشخصيات وطنية عراقية، وتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.

انتهى ع ص