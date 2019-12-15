استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد بعد توقفها لساعات

وكانت إدارة المطار بغداد الدولي، أعلنت اليوم الاحد، وبالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية.

الى ذلك أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، عن توقف حركة الطيران في المطار ايضا بسبب انعدام الرؤية جراء الضباب الكثيف الذي شهدته غالبية مدن العراق اليوم الأحد.

وأكدت إدارة مطار النجف في بيان لها، ان الرحلات ستستانف حال تحسن الرؤية.

انتهى** ع ص