ظريف ورئيس وزراء قطر يتبادلان وجهات النظر حول التعاون الثنائي

والتقى ظريف مع الشيخ بن ناصر آل ثاني اليوم الاحد على هامش منتدى الدوحة.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لحضور منتدى الدوحة للمرة الثانية، كما هنأ الحكومة القطرية بنجاح عقد المنتدى.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التعاون الثنائي في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا في المنطقة.

والتقى ظريف اليوم ايضا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة .

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى قطر مساء أمس للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 وللقاء بعض نظرائه .

ومن المقرر ان يلقي ظريف اليوم كلمة في المنتدى الذي انطلق امس السبت ويستمر يومين تحت عنوان "الحوكمة في عالم متعدد الاقطاب".

الوزير ظريف التقى امس وزير الخارجية البولندي ومستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض.

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