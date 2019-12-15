شركة إيرانية تقوم بتصنیع "مخازن فائقة البرودة"

قال رئيس مجلس ادارة الشركة المعرفية الايرانية "سيد محمدرضا محموديان" من المراحل المهمة في مجال استخراج وتكرير النفظ ومشتقاته ,عمليات تخزينه، مبينا ان المخازن التي تم تصنيعها تسمى مخازن " كرايو جينيك" وهي فائقة البرودة .

واضاف ان هذه المخازن لها جداريين ويفصلهما عازل بحيث تساعد على حفظ سلامة المنتج المخزون فيه وخاصة السوائل الغازية .

وصرح ان هذه المخازن تعتبر من المعدات المتطورة على مستوى العالم التي تستخدم في تصنيعها احدث التقنيات وان دولا معدودة تقوم بذلك.

واضاف محموديان ان الشركة تقوم بتصدير هذه المخازن الى كل من العراق وسوريا وافغانستان.

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