سليماني: أمريكا مستاءة من التقدم العلمي الحاصل في إيران

واضاف سليماني اليوم الأحد في كلمة القاها بجامعة اعداد المدرسين: إن التقدم الذي تحرزه دولة إسلامية، يجعل امريكا تشعر بالحزن الشديد والتخبط ولا تعرف كيفية التعامل مع غضبها واستيائها.

وتابع: أن لا شيئا أكثر أهمية من الاتكاء على أنفسنا وقدراتنا والحصول على كل شيء من العلم.

وأكد سليماني: أن ما أبقاني حيا في السجن كان القرآن الكريم، وأوصى بقراءة حتى ولو آية من القرآن الكريم في اليوم .

وشكر العالم والباحث الإيراني الدكتور مسعود سليماني، جميع الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية والجامعات وكل من عمل بجد لاطلاق سراحه.

جدير بالاشارة الى انه في ظل جهود ومتابعات وزارة الخارجية وتعاون المؤسسات الامنية والقضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار عملية دبلوماسية تعاونت فيها الحكومة السويسرية، افرجت السلطات الاميركية يوم السبت 8 ديسمبر عن العالم الايراني البارز مسعود سليماني بعد اعتقاله لفترة اكثر من عام اثر اتهامه زورا بالالتفاف على الحظر اللاقانوني الاميركي.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت من الاسبوع الماضي الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية التي كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

يذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعة طهران وجامعة اعداد المدرسين، وله تعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.

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